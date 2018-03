Passeggeri in calo a Lugano Airport

di Gabriele Botti

Record negativo storico sfiorato: con 135.534 passeggeri trasportati nel 2017, l’aeroporto di Lugano l’anno scorso ha raccolto un risultato piuttosto deludente, anche se nell’analisi dei meri numero non va sottaciuta una discreta serie di attenuanti più o meno recenti: la capovolta di Swiss, le conseguenze dell’addio di Darwin, l’incertezza in cui versa da parecchi mesi lo scalo, la difficoltà oggettiva a reperire altre compagnie.

Comunque la si veda, i numeri se ne stanno dunque lì a dimostrare ancora una volta come il rilancio dello scalo sia – per chi ovviamente ci crede - del tutto urgente. Il tempo stringe, le incertezze di un mercato oggettivamente ristretto incombono, la politica non aiuta con un atteggiamento schizofrenico che la porta a cadenze regolari a esprimersi “a favore” oppure “contro”, a battagliare (dentro Lugano oppure sull’asse Lugano-Cantone). Gli investimenti, poi, faticano a decollare e le tanto agognate compagnie che potrebbero portare in dote entusiasmo e passeggeri galleggiano, come detto, nella stratosfera delle ipotesi e dei sogni. Quindi: forza, o adesso o mai più.

Un trimestre fa primavera?

I numeri, si diceva. Dunque, l’anno in cui l’aeroporto ha rastrellato meno passeggeri (dati ufficiali Ufficio federale di statistica) è stato il 1985: furono 134.768. A seguire, in questa classifica del peggio, ci sono i 135.530 del 2014, i 135.534 del 2017, i 142.570 del 2013 e i 147.161 del 2004. Per il resto si è sempre viaggiato con un certo agio sopra quota 150.000, toccando l’apice della gioia contabile nel 1995 con 383.585 passeggeri.

Il dato del 2017 chiude peraltro la serie positiva durata una manciata di stagioni: 135.530 (2014), 156.435 (2015), 167.686 (2016). In 12 mesi sono quindi andati persi 32.152 passeggeri. Ripetiamolo: le attenuanti ci sono, il problema resta. In un contesto in complesso negativo, c’è anche un dato che può indurre all’ottimismo: confrontando le cifre relative al quarto trimestre del 2017 (29.352 passeggeri) e al quarto trimestre del 2016 (31.006), ne deduciamo una sostanziale tenuta. Una rondine che farà primavera?