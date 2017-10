Passo avanti per il Polo Sportivo di Lugano

Sono in buona sostanza 300 i milioni che a conti fatti servono per arrivare al Polo Sportivo e degli Eventi che il Municipio di Lugano ha in mente da ormai parecchi anni. Una cifra notevole, che sarà però portata in dote, per una sua ampia maggioranza, da investitori privati. Questo, almeno, è il desiderio dell’Esecutivo. L’ottimismo c’è, così come è emerso oggi pomeriggio dalla conferenza stampa durante la quale il sindaco Marco Borradori e i suoi colleghi hanno presentato due fondamentali messaggi: il primo richiede i crediti per il progetto di massima del PSE (3 milioni), per l’avvio della procedura di identificazione del partner privato tramite un concorso (350.000 franchi) e – novità dell’ultima ora - per la progettazione di un centro sportivo al Maglio di Canobbio (180.000 franchi). Il secondo messaggio presenta le varianti di prima fase al Piano Regolatore intercomunale del Nuovo Quartiere di Cornaredo (PR-NQC). Va da sé che i due messaggi devono giocoforza andare a braccetto.

I contenuti di massima

La nuova infrastruttura ospiterà contenuti pubblici (stadio, palazzetto dello sport, amministrazione) e contenuti accessori (commerci, uffici, strutture residenziali previo adeguamento del PR). Il progetto Sigillo degli architetti Giraudi, Radczuweit, Cruz e Ortiz - che ha vinto il concorso indetto dalla Città nel 2012 - è stato oggetto di un primo sviluppo progettuale che ha portato all'allestimento di un Piano di quartiere nel 2015. La successiva fase di sviluppo è quella del progetto di massima - per cui è chiesto il credito di 3 milioni di franchi - che permetterà di affinare la proposta rispetto ai contenuti, ai costi di investimento e di gestione, e a un calcolo di economicità. Fra i contenuti sportivi spicca il nuovo Stadio di Cornaredo, la cui realizzazione è necessaria per poter ospitare le partite di calcio di prima divisione. Arriverà anche l’agognato palazzetto dello sport con una palestra per eventi sportivi per almeno 3.000 spettatori, una palestra multifunzionale e palestre dedicate a discipline specifiche. Come noto, poi, il Municipio ha approvato il concetto di un polo amministrativo unitario per i servizi cittadini, quale componente del Progetto Nuova Amministrazione. Il cittadino troverà dunque in unico stabile gli uffici amministrativi e tutti gli sportelli dell'amministrazione, facilmente accessibili e dove svolgere qualsiasi pratica. Per rendere il progetto attrattivo per un finanziamento nella forma di un partenariato pubblico-privato (PPP) sarà inoltre data la possibilità di realizzare contenuti accessori generatori di reddito. Come detto, si parla anche di un nuovo centro sportivo al Maglio e il Comune di Canobbio – dove esso sorge - ha già espresso il suo interesse. Prenderà una decisione in merito nelle prossime settimane. L’investimento previsto è nello specifico di circa 15 milioni di franchi.

Coinvolgimento dei privati

La collaborazione con il privato – concetto cardine anche per lo sviluppo di Lugano Airport e il futuro Campo Marzio - rappresenta il nodo centrale, la conditio sine qua no, la variabile ineludibile del tutto. A seguito dell'invito a manifestare interesse lanciato dal Municipio nel 2015 si sono annunciati 11 gruppi di potenziali partner. Il processo di identificazione del partner privato avverrà attraverso un concorso per investitori-gestori in due fasi principali e una fase intermedia. Con il partner privato così identificato, sarà successivamente concluso il contratto di PPP e definito il relativo modello, soggetto a ratifica da parte del Consiglio comunale. Il credito richiesto di 350.000 franchi (cfr. introduzione) è necessario per procedere agli ulteriori approfondimenti negli ambiti del diritto, dell’economia, dell’organizzazione e del settore immobiliare.

(GAB)