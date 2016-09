Pellanda: "Non posso aiutarvi"

Prima udienza del processo all'EOC per il contagio da epatite C. Giorgio Pellanda si è detto incapace di dare risposte utili a tracciare le operazioni di quel giorno.

Non è per ora possibile tracciare le operazioni che permetterebbero di risalire a nomi e cognomi dei responsabili del contagio da epatite C avvenuto il 19 novembre 2013 all'Ospedale Civico di Lugano. È quanto emerge dal processo apertosi martedì mattina in Pretura penale a Bellinzona.

Al banco degli imputati, quale rappresentante dell’Ente ospedaliero accusato dal procuratore generale John Noseda, il direttore Giorgio Pellanda non ha potuto fornire molte delle risposte attese dal giudice Siro Quadri, utili per cercare di risalire ai responsabili del contagio. "Gli ospedali hanno un’organizzazione, ma il mio ruolo non è di occuparmi di tutti i dettagli", ha spiegato il direttore dell'EOC.

Il dibattimento è rinviato al 3 ottobre per sentire un perito d'Oltralpe.

(Red)

Articoli correlati:

Trasmissione di epatite C al Civico

L'EOC contesta: "Ci spiegheremo"