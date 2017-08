Perde il controllo della moto e investe 2 operai

Hanno riportato ferite di una certa gravità i due operai investiti da una moto mentre stavano lavorando a un muro a lato della strada cantonale a Lamone. L’incidente è avvenuto oggi pomeriggio, attorno alle 15, nei pressi della farmacia San Zeno.

Una motociclista 59enne della regione stava circolando in sella alla sua due ruote in direzione di Taverne quando, per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, ha perso il controllo del mezzo e, dopo essere salita sul marciapiede, ha investito i due uomini, un 32enne cittadino italiano residente in Provincia di Novara e un 50enne residente nella regione.

La donna e i due operai sono rimasti feriti. Sul posto la Croce Verde che ha soccorso e trasportato i tre all'Ospedale. A detta dei medici gli stessi hanno riportato ferite di una certa gravità.

(Red)