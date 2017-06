Perde il controllo dell'auto, vola fuori strada

Un incidente della circolazione è avvenuto sabato mattina, attorno alle ore 04:00, sull’autostrada A2, direzione nord, all’altezza di Lamone. Stando alle prime informazioni raccolte il conducente di una vettura che circolava in direzione di Bellinzona, per motivi da stabilire, ha perso il controllo del veicolo che ha iniziato a sbandare per poi terminare la sua corsa nella scarpata a lato del campo stradale. Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano che hanno prestato le prime cure agli occupanti del veicolo. Sul posto sono intervenuti anche i pompieri di Lugano per liberare i feriti dalle lamiere. I due occupanti del veicolo coinvolto hanno riportato ferite di media gravità. La Polizia Cantonale ha provveduto a chiudere una corsia dell’autostrada per agevolare i soccorsi ed i rilievi. La situazione si è normalizzata dopo oltre due ore.

(Red)