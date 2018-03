Pian Scairolo, paradiso del bricolage

di Giacomo Paolantonio

È andato tutto liscio per Migros Ticino, che tra poche settimane potrà aprire una nuova filiale “DO IT+Garden” in un luogo strategico a dir poco, ovvero sul Pian Scairolo. Non era un fatto del tutto scontato a prima vista, giacché quando si tratta di negozi e centri commerciali, in particolare in quella zona, di solito fioccano proteste e opposizioni. È stato il caso, proprio pochi giorni fa, per la domanda d’abbattimento del postribolo Corona di Pambio, per far posto a due catene di discount (si veda il Giornale del Popolo dello scorso 8 marzo), contro cui sono stati presentati due ricorsi.

Si comincia a fine mese

Tornando invece alla Migros, il nuovo negozio, dedicato a tutti gli appassionati del “fai da te” e ai pollici verdi, sarà inaugurato ufficialmente giovedì 29 marzo, come si legge in gigantesco cartellone pubblicitario che campeggia su uno stabile nei paraggi della rotonda prima della rampa d’accesso all’autostrada, in direzione nord. Ciò nondimeno il nuovo “DO IT + Garden”, come avevamo anticipato da queste colonne nell’edizione del 26 agosto 2017, aprirà invece ottocento metri più in là in direzione dei centri commerciali, all’interno dell’ampio capannone che ha ospitato per molti decenni l’Ipergros. Era un esercizio destinato, come in molti ricorderanno, alla vendita di generi alimentari e di sigarette all’ingrosso, ormai chiuso da qualche anno. La domanda di costruzione di Migros Ticino al Municipio di Collina d’Oro, Comune su cui ricade lo stabile, era appunto stata inoltrata alla fine dello scorso agosto, dunque il gigante elvetico della grande distribuzione è riuscito ad arrivare al taglio del nastro in appena sette mesi, dopo alcuni lavori d’adattamento dello stabile esistente, che sarebbero costati all’incirca mezzo milione di franchi.