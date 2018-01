Pianezzi lascia l'Hotel Walter di Lugano

Per lui si profila una nuova sfida professionale: ha infatti appena fondato la Horizon Collection, che si occuperà di gestioni alberghiere.

Sono passati poco più di 4 anni da quando Lorenzo Pianezzi ha assunto la direzione dell’Hotel Walter Au Lac di Lugano. Ora, dopo questo intenso periodo, Pianezzi ha deciso di affrontare una nuova sfida: lascia l’albergo e si concentra sulla società che ha appena fondato, una società che si chiama Horizon Collection e che si occuperà di gestioni alberghiere. Gli subentra, alla direzione di un hotel ultracentenario, Francesca Cereda, membro di una delle famiglie proprietarie.

“Era da tempo che pensavo a questa nuova sfida e adesso sono davvero felice e curioso!”.

L’arrivo all’Hotel Walter risale al 2013, quando Pianezzi aveva 33 anni: “Conoscevo la proprietà, che in quel periodo aveva deciso di lasciare la direzione. Con mia sorpresa mi ha chiamato. Esisteva un rapporto di amicizia, ma non pensavo potesse portare a tanto. La proposta era quella giusta l’ho accettata con lo stesso entusiasmo che ho avuto in tutti questi bellissimi anni”.

(GAB)