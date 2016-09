Piscina di Carona: si continuerà a nuotare?

«La piscina di Carona non rende - ha spiegato ieri alla stampa il municipale Roberto Badaracco - Gli incassi si aggirano sui 160-170.000 franchi all’anno, mentre le spese di manutenzione sfiorano i 400.000 franchi. Per realizzare una ristrutturazione complessiva servirebbero almeno 2 milioni, poiché lo stabilimento balneare è vecchio ed è stato oggetto a pochi interventi di risanamento. Anche l’affluenza del 2016 è calata di 10.000 unità rispetto al 2015, attestandosi a 30.000 accessi (in media solo 326 persone al giorno). Tuttavia, la Città di Lugano è consapevole dell’affetto che la popolazione, specie quella locale, nutre verso tale infrastruttura. E anche in ragione della bellezza del paesaggio in cui è immersa, il Municipio ha deciso di mantenere aperta la struttura per la stagione 2017. Poi valuterà di anno in anno se mantenerla fruibile».

Nel frattempo, però, la Città sta pensando come rilanciare a livello turistico l’intera zona, e sono già state avanzate un paio di proposte: un parco avventura e un parco giochi. «Ma restiamo aperti a varie idee, anche da parte dei privati», ha aggiunto Badaracco.

Prossimamente la Città incontrerà la Commissione di quartiere, già consultata in precedenza, e altri attori locali per portare avanti tale visione.

(Red)