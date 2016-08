Pista ciclabile fra Tesserete e Canobbio

Il Consiglio di Stato ha stanziato 1,70 milioni di franchi per la realizzazione di un nuovo percorso ciclabile che collegherà i comuni di Capriasca (sez. Tesserete) e Canobbio, ricalcando il vecchio tracciato della Ferrovia Lugano-Tesserete.

A settembre cominceranno i lavori per la realizzazione della nuova tratta ciclabile tra via Ganna a Canobbio fino all’abitato di Sureggio, transitando su tre dei vecchi ponti ferroviari che dovranno essere parzialmente ricostruiti.

Due dei tre manufatti presentano, infatti, ancora una struttura portante in carpenteria metallica – così come costruita originariamente nel 1912 – con evidenti segni d’usura. Questo intervento, che avrà una durata di circa 10 mesi, completa il percorso ciclabile in fase di realizzazione tra Sureggio e Tesserete, anch’esso realizzato valorizzando la vecchia linea tramviaria caduta in disuso nel 1967.

Da allora il sedime dell’ex ferrovia è stato dapprima parzialmente trasformato a uso stradale e pedonale con alcuni tratti in sterrato, mentre verrà ora destinato anche ai ciclisti. Il tratto risulta infatti essere particolarmente attrattivo per la mobilità lenta, poiché completamente staccato dalla strada cantonale e immerso nel verde. L’intervento rientra nella strategia del Dipartimento del territorio e del Governo, che mira a promuovere la mobilità lenta e la scoperta del Cantone con mezzi alternativi all’automobile privata, valorizzando il nostro territorio.

(Red)