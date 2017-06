Più luci che ombre per la funicolare

di Francesco Mirabella

La suggestiva location del Ristorante Vetta San Salvatore ha ospitato, ieri, l’assemblea generale ordinaria della funicolare Lugano-Paradiso e Monte San Salvatore SA, in merito al rapporto d’esercizio per l’anno 2016. Un anno che si è chiuso con un bilancio decisamente positivo sia per ciò che concerne le frequenze che si sono assestate a 168.946, ovvero un aumento pari al 10.7% rispetto all’anno precedente, sia per gli introiti di trasporto che hanno generato una cifra pari a 1.504.856 franchi, ben 153.097 in più rispetto allo scorso anno equivalenti ad un incremento dell’ 11.3%. Tutto questo ha generato un utile netto, detratti gli ammortamenti e le imposte, di 106.051 franchi.

I segreti del successo

Nel recente passato, tutti gli operatori turistici hanno dovuto operare in situazioni di estrema difficoltà. I risultati d’esercizio conseguiti nell’ultimo decennio dalla Monte San Salvatore SA, sono stati regolarmente in controtendenza rispetto alle altre realtà turistiche presenti sul territorio. Questo è spiegabile grazie ad una comoda posizione logistica e di accessibilità al piazzale a Paradiso, che ha permesso l’afflusso mirato e regolare di gruppi in viaggio con gli autobus, e anche per l’offerta gastronomica inserita stabilmente in questo positivo contesto. Qualità, competenza, accoglienza, cura dei dettagli e un’atmosfera cordiale, le caratteristiche principali per ottenere questi risultati.