Polizia del Vedeggio: polemica sugli effettivi

La scelta operata dalla Conferenza cantonale sulla sicurezza di portare la soglia minima per un corpo strutturato della Polizia del Vedeggio da 6+1 (comandante) a 25+1, quadruplicando di colpo gli effettivi, è sconsiderata. A dirlo è la Commissione intercomunale polizia del Vedeggio, secondo cui la scelta della Conferenza cantonale sulla sicurezza semina dubbi ed incertezze su tutto quanto si sta facendo per adempiere agli obblighi cantonali imposti dalla legge, sia sul piano degli effettivi che delle strutture e degli investimenti.

"Prima di prendere una decisione così importante, in una sola riunione - annota la Commissione intercomunale polizia del Vedeggio - si sarebbe dovuto interpellare chi veramente opera sul territorio a stretto contatto con il cittadino e i Municipi che hanno investito molto, se non per loro rispetto, per quello della popolazione che paga e ha pagato questi investimenti importanti".

(Red)