Ponte Tresa, semafori modificati

Ne dà notizia il direttore della Ferrovia Lugano-Ponte Tresa Roberto Ferroni, secondo il quale, "è stato fatto tutto il possibile per migliorare la fluidità del traffico".

I semafori della discordia, quelli posti in agosto lungo la strada cantonale fra Caslano e Ponte Tresa sarebbero infine stati modificati.

A darne notizia sul Corriere del Ticino è lo stesso direttore della Ferrovia Lugano-Ponte Tresa Roberto Ferroni, che ha voluto sottolineare come la decisione di ricalibrare i semafori sia giunta in seguito ad un monitoraggio effettuato con le telecamere della Sezione della mobilità del Dipartimento del Territorio.

Il direttore FLP ha precisato come sia stata “ridotta la fase d’attesa al semaforo di Via San Bernardino e contemporaneamente accorciato il tempo che intercorre fra l’annuncio dell’arrivo del convoglio e il via libera dopo il suo transito”.

Così facendo, Secondo Ferroni “è stato fatto tutto il possibile per migliorare la fluidità del traffico sulla strada cantonale”.

(Red)

