Porte aperte al Liceo Diocesano

Sabato 6 maggio avrà luogo la giornata delle “Porte Aperte” presso il Liceo Diocesano di via Lucino 79 a Lugano-Breganzona, istituto scolastico che il prossimo anno festeggerà la ricorrenza del 30mo di fondazione.

Nel panorama dell’offerta scolastica in Ticino, il Liceo Diocesano, insieme all’altro liceo della Diocesi di Lugano, il Collegio Papio di Ascona, rappresenta il polo educativo con la maggiore esperienza nella preparazione agli Esami Svizzeri di Maturità (già Maturità Federale).

La giornata sarà l’occasione per presentare il curricolo di formazione tramite spiegazioni e dimostrazioni pratiche. In aggiunta saranno evidenziate alcune peculiarità del Liceo Diocesano: la possibilità di conseguire, tramite il normale programma scolastico proposto, certificati linguistici internazionalmente riconosciuti (tedesco, inglese e francese); i curricoli formativi particolari per sportivi d’élite e per musicisti (in collaborazione con il Conservatorio della Svizzera Italiana); il Liceo artistico, una proposta unica nel suo genere in Ticino.

Il programma prevede che i futuri studenti o semplicemente gli interessati ed i curiosi, dalle ore 9.00 alle 12.00 possano visitare la scuola, approfondire la conoscenza dell’istituto, delle linee educative e dei programmi di studio, conoscere le offerte aggiuntive (mensa, dopo scuola assistito, attività fuori sede), assistere ad attività didattiche e a presentazioni di lavori svolti durante il corrente anno scolastico e non da ultimo incontrare e dialogare con la direzione, gli insegnanti, gli allievi ed i genitori.

Al mattino sarà possibile procedere a dei colloqui di iscrizione per la seconda liceo e per la prima liceo (anche se le prime liceo sono ormai quasi al completo). Seguirà un momento ufficiale, con la gradita presenza di Mons. Vescovo Valerio Lazzeri, dedicata ai saluti ed ai ringraziamenti ai presenti ed alle autorità invitate. Il pomeriggio si aprirà con il pranzo organizzato dall’associazione “Amici del Liceo Diocesano”.