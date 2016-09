Porza: la sala multiuso per ricordare Steve Lee

Ribattezzare la sala multiuso in Piazza Soldati per onorare la memoria del cantante dei Gotthard Steve Lee. Questa è la proposta alternativa del Municipio di Porza a quella messa nero su bianco in un’interpellanza, alla fine del 2015, dal gruppo PPD in Consiglio comunale, che chiedeva piuttosto di legare alla memoria del musicista il nuovo camminamento sottostante il Municipio, da piantumare con dei bonsai, una delle tante passioni che coltivò il frontman della rock band elvetica, morto in un incidente negli USA nel 2010. Il Municipio ha licenziato un messaggio con l’altra proposta, siccome tale sala è, secondo l’Esecutivo, molto frequentata dalla popolazione e ben adeguata affinché sia ricordato e onorato «questo nostro grande personaggio». Nel caso in cui l’idea dovesse ottenere l’avallo del Legislativo, il Municipio provvederà a inaugurare la “Sala Steve Lee” con la posa di una lastra, in occasione di una cerimonia. Com’è noto, a Porza c’è un’altra sala multiuso già dedicata a un illustre concittadino, il compianto pilota di F1 Clay Regazzoni.

(Red)