"Possibili disagi anche nei prossimi giorni"

"Con ogni probabilità i disagi al traffico continueranno anche nei prossimi giorni". Eugenio Sapia, portavoce dell'Ustra vuole essere chiaro. "Anche se apriremo, spero a breve il tunnel, dovremo comunque tenerlo sott'occhio e questo causerà disagi alla circolazione anche nei giorni a venire".

Tradotto, le verifiche in corso per capire cosa è veramente successo questa mattina, giovedì, nella galleria del San Salvatore, andranno avanti, anche se il danno verrà riparato, "spero già entro questa sera, così da creare meno problemi possibili ai lavoratori frontalieri di rientro", annota Sapia.

Sulla cause del crollo al momento non si hanno dati certi. Così come per ora non è possiblle mettere in relazione il cedimento strutturale di questa mattina con le infiltrazioni di acqua all'interno del tunnel che questo inverno hanno prodotto la formazione di diverse stalattiti di ghiaccio. "Per ovviare a questo problema - afferma il portavoce dell'Ustra - è stato sviluppato un progetto apposito previsto a partire da questo autunno".

Quel che è certo è che il tunnel del San Salvatore è stato oggetto di riparazioni, monitoraggi e migliorie costantemente. "Recentemente - spiega Sapia - abbiamo eseguito lavori alla volta e alle pareti. Inoltre il tunnel è sempre monitorato".

