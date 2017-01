Principio d'incendio al centro acquatico

Un principio di incendio è divampato stamane, domenica, attorno alle 09:30, presso una cucina del centro acquatico di Rivera. A causarlo una friggitrige. Il tempestivo intervento dei pompieri di Monteceneri ed il perfetto funzionamento del sistema di allarme, hanno permesso che il problema rimanesse circoscritto. Solo una persona che avrebbe potenzialmente inalato il fumo sprigionatosi dal rogo è stato visitato dal personale medico della Croce Verde di Lugano, ma per lui non si è reso necessario nessun ricovero in ospedale. Sul posto anche al Polizia Cantonale per i rilievi del caso.