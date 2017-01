Principio d’incendio a Melide

Lunedì pomeriggio, verso le 13:15, un principio d’incendio è stato segnalato nei boschi sopra l’abitato di Melide. Fortunatamente, grazie alla pronta segnalazione e all’altrettanto rapido intervento dei pompieri, la propagazione delle fiamme – sviluppatesi nei pressi del percorso vita - è stata evitata.

Al momento non sono note le cause che hanno generato il fuoco. Sul posto anche al Polizia Cantonale per gli accertamenti del caso.

(Red)