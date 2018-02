Prosciolto Ulisse Albertalli

Ulisse Albertalli è stato prosciolto da tutte le accuse. Non vi è stata né usura, né promovimento della prostituzione. È quanto ha deciso ieri il giudice Amos Pagnamenta, a conclusione del processo contro l’ex re dei locali a luci rosse.

Davanti alle Assise criminali Albertalli, ex patron dell’Oceano di Pazzallo, era accusato assieme alla figlia, 47enne (gerente dell’esercizio pubblico situato all’interno del postribolo) dei reati di usura aggravata e promovimento della prostituzione. Nel primo pomeriggio il procuratore generale John Noseda, che sosteneva l’accusa, aveva chiesto per i due imputati una pena superiore ai due anni, di cui sei mesi da espiare. Ma il giudice ha deciso altrimenti, scagionando anche la figlia. Il procuratore ha già detto che si appellerà contro la sentenza.

La corte ha infine fissato per Albertalli un risarcimento danni pari a 72.250 franchi e 11mila franchi per spese legali, oltre a mille franchi per torto morale. Il giudice ha definito la vicenda una «piccola odissea giudiziaria per l’imputato».

