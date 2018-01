Qualche opposizione all'"entrata" del tram

Prosegue l’iter della pubblicazione dei piani dell’intero progetto del Luganese. Il portale della galleria in zona Sant’Anna sta generando tiepidi venti contrari. 3 o 4 i "no".

C’è tempo fino all’8 febbraio, ma le opposizioni hanno già iniziato ad arrivare. Nulla di nuovo, vien da dire, perché a Bellinzona (sponda Dipartimento del territorio) e a Lugano (sponda Municipio), si era ben consapevoli che non a tutti potesse andar bene che la linea del tram sbucasse proprio lì, in zona Sant’Anna, praticamente in centrocittà. Fatto sta che, stando a nostre informazioni, i refrattari sarebbero finora 3 o 4, e non è dato sapere se si tratta di “no” di singoli cittadini o di associazioni.

’esposizione pubblica dei piani concerne ovviamente tutto il progetto, qui noi ci limitiamo però al segmento citato. La pubblicazione, ben visibile in varie zone del Luganese, è avvenuta appena dopo l’Epifania e a pochi giorni dalla conferma da parte del Municipio che la fermata del tram/treno presso la pensilina dei bus sarà in superficie e che non è previsto alcun collegamento sotterraneo con l’arrivo di una navetta tra il centro (Piazzale ex scuole) e Bioggio-Valle del Vedeggio, così come indicato nel Piano Regolatore.

In verticale… dalla stazione

Il progetto, che attualmente si trova nella sua fase finale di elaborazione, prevede che la linea del tram sia estesa fino a Manno e prosegua fino a Bioggio fino al centro città, attraverso una galleria a doppio binario (con una fermata intermedia sotterranea al di sotto della stazione FFS) per proseguire – appunto - fino a Sant’Anna, da dove la linea procederebbe in superficie su via cantonale e Corso Pestalozzi fino al capolinea di Piazzale ex scuole, precisa l’Esecutivo nella sua risposta.

(GAB)