Qualcuno ha visto Lorenzo?

Sarebbe stato avvistato per l'ultima volta ieri, martedì 30 maggio, alle 17 al Parco Ciani di Lugano, dove avrebbe confidato a una persona di voler raggiungere la Germania a piedi. Stiamo parlando di Laurentiu Marian Pana, il quale si fa però chiamare semplicemente Lorenzo, un 19enne di Cesano Maderno (Monza e Brianza) che non ha fatto più rientro a casa da lunedì.

I suoi genitori ci hanno contattati tramite la nostra pagina Facebook chiedendoci di diffondere l'appello per rintracciarlo, lanciato anche tramite la trasmissione di Rai3 "Chi l'ha visto?". Il giovane è alla guida di una VW golf targata BK341LN di colore grigio metallizzato. Non ha con sé né il cellulare né soldi.

Si tratta di un ragazzo rumeno, ma cresciuto in Italia, che lavora come agente immobiliare. La sera prima della scomparsa ha avuto una discussione con la madre. La mattina di lunedì 29 maggio è uscito per andare al lavoro, ma non si è mai presentato.

Chinque abbia delle informazioni può chiamare i Carabinieri di Desio (0039 0362 304400) oppure i numeri di cellulare 0039 347 5128 388 e 0039 345 7738 772.

La scheda di Laurentiu Marian Pana detto Lorenzo

Sesso: M

Età: 19 (al momento della scomparsa)

Statura: 190

Occhi: verdi

Capelli: castani

Scomparso da: Cesano Maderno (Monza e Brianza)

Data della scomparsa: 29/05/2017

Data pubblicazione: 30/05/2017

(Red)