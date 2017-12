Quando per sciare basta andare dietro l'angolo

di Gabriele Botti

La neve è arrivata, facendo la gioia di chi apprezza sciare. Tra le stazioni sciistiche ticinesi, ce n’è una che spicca su tutte: quella di Novaggio. Entrata in funzione il 1. gennaio 1986, la sciovia di Bedea-Novaggio, è in effetti la più bassa come quota (625 m s/m) e la più a sud di tutti gli impianti sciistici della Svizzera italiana. In questi giorni è stata aperta al pubblico, attirando subito parecchia gente, soprattutto bambini o sciatori alle prime armi considerata la facilità del pendio e l’immediata accessibilità. «Nonostante la sua posizione – spiega il responsabile della sciovia, Giona Demarta - grazie sicuramente al fondo completamente erboso che permette di sciare anche con pochi centimetri di neve, la sciovia riesce a garantire in media quindici-venti giorni d’apertura distribuiti su un periodo che va da circa metà dicembre fino a metà febbraio, chiaramente innevamento permettendo». Non certamente fatto per gli amanti del “brivido” (sciisticamente parlando), il dolce pendio delle piste permette a bambini, ragazzi e, perché no, agli adulti di avvicinarsi con calma e senza la “pressione” della pendenza esasperata agli sport di scivolamento (sci, snowboard, eccetera).