Quando studio e sport si intrecciano

Questa è la storia di Zaccheo Dotti, uno studente al terzo anno in Ingegneria meccanica al Dipartimento tecnologie innovative della SUPSI, che grazie alla modalità formativa "flex" (flessibilità di orario delle lezioni) può seguire entrambe le sue più grandi passioni: studiare ingegneria meccanica e giocare a hockey su ghiaccio.

Il binomio vincente è stato possibile anche grazie ai Ticino Rockets di Biasca, che dal 2014, con il sostegno di Ambrì Piotta e Lugano, hanno raggruppato tutti i potenziali giocatori ticinesi in un’unica squadra nella lega cadetta del campionato svizzero, consentendogli di formare la propria carriera sportiva e professionale in Ticino. Il successo dell’iniziativa è però anche il frutto di una collaborazione vincente con le scuole ticinesi, nella quale la SUPSI ha giocato un ruolo determinante, introducendo appunto una griglia oraria flessibile che permettesse ai giovani giocatori di seguire gli allenamenti e partecipare alle partite della loro squadra.

Un ruolo altrettanto rilevante in questa bella storia lo ha giocato proprio Zaccheo Dotti, che ha saputo trasformale le due passioni della sua vita in un progetto di ingegneria volto ad approfondire le conoscenze relative all’impatto del bastone da hockey col disco al momento del tiro. Nell'hockey su ghiaccio la forza del tiro, abbinata alla precisione, è un elemento fondamentale. Il tiro deve essere infatti il più preciso e veloce possibile.

Il progetto, con l’ausilio di estensimetri e telecamere ad alta velocità, ha lo scopo di studiare ed analizzare la dinamica del tiro con la finalità di sfruttare al massimo l’energia fornita dall’elasticità del manico e della paletta.

La collaborazione con la SUPSI si è quindi estesa quest’anno anche in classe nell’ambito del corso di Economia aziendale, dove i futuri ingegneri meccanici, informatici ed elettronici del Dipartimento tecnologie innovative hanno potuto incontrare i responsabili della società e conoscere questa bella realtà ticinese, che ben riassume quanto da loro appreso durante il corso.

La SUPSI e i Ticino Rockets hanno avuto l’opportunità di vivere a proprio vantaggio come le rivalità in ambito sportivo possono lasciare lo spazio alle sinergie per raggiungere risultati positivi. E come ogni storia a lieto fine, i compagni di classe di Zaccheo Dotti, che in questi tre anni lo hanno sostenuto e con lui hanno vissuto questa straordinaria esperienza, il prossimo 2 febbraio assisteranno alla partita con la squadra leader del campionato, i SC Rapperswill-Jona Lakers.

(Red)