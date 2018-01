Quella ferita destinata a restare nella memoria

di Gabriele Botti

A Davesco, a metà della strada di Ponte di Valle, la ferita nel terreno è ancora lì a ricordare a tutti cosa accadde nella terribile notte del 16 novembre 2014, la notte in cui una frana si portò via la vita di due donne. Aveva piovuto molto, in quei giorni e il Rapporto sul clima 2014 parla di un picco di precipitazioni il 15 novembre. Nemmeno due settimane prima, un’altra tragedia aveva scosso il Ticino: a Bombinasco uno smottamento di terra, fango e detriti aveva causato la morte di una donna di 31 anni e di sua figlia, che di anni ne aveva appena 3. E pure in quell’occasione la pioggia era caduta per ore, incessante e inesorabile.

Anche a Davesco l’irreparabile si materializza sottoforma di una frana che attorno alle 2.40 si abbatte su una palazzina di tre piani, abbattendola. Per due donne, di 38 e 34 anni, non c’è scampo, per altri la sorte è benevola e, per una ragione o per l’altra, risparmia loro la vita. Arrivano i soccorritori, la Polizia, i magistrati, arrivano i politici e i semplici cittadini. Lo sgomento blocca la parola, il silenzio dice tutto. Giunge immediato il bisogno momento di capire come sia potuto accadere e quali siano le eventuali responsabilità umane. Si scopre piuttosto in fretta che non è stata solo colpa della pioggia e che la natura è stata probabilmente assecondata dalla superficialità o dall’imperizia umana. Un muro di contenimento ha ceduto, riversando in un secondo a valle tonnellate di acqua e fango, sassi e altro, trascinando via con sé vite e cose.

Sono passati 3 anni, l’inchiesta penale sta facendo i suoi passi e nelle prossime settimane darà il suo verdetto. Intanto, da qualche giorno sono iniziati i lavori di messa in sicurezza e consolidamento definitivi della zona. L’intervento è a carico del proprietario del terreno sovrastante quella che fu la palazzina e la domanda di costruzione è stata regolarmente approvata dal Municipio di Lugano. Spetterà allo stesso Esecutivo cittadino, accompagnato in questo dai preposti organi di controllo cantonali e dai tecnici, verificare che tutto sia stato fatto nel modo opportuno. La ferita, quella nel cuore e nella memoria, è comunque destinata a resistere alle spallate del tempo.