"Quelle ringhiere sono a norma?"

A chiederlo al Municipio di Lugano è il PPD Giovanni Albertini a seguito dell'incidente in cui persero la vita due giovani cadendo nel lago in zona Ponte del Diavolo.

Meno di due mesi fa a Castagnola, nella zona del Ponte del Diavolo, due giovani hanno perso la vita uscendo di strada finendo con la propria automobile nelle acque del Lago Ceresio. A rendersi conto per primo dell'accaduto era stato un operatore ecologico della Città di Lugano, notando la ringhiera divelta e una targa galleggiante nell'acqua.

Oggi il consigliere comunale di Lugano Giovanni Albertini (PPD e Generazione Giovani) ha deciso di interrogare il Municipio della Città, "considerando che il tratto di strada dov’è uscita l’autovettura è molto pericoloso e le ringhiere che dovrebbero evitare che le macchine finiscano nel lago non hanno svolto accuratamente il proprio compito".

Albertini domanda innanzitutto se tali ringhiere di protezione sono a norma e se e come, dopo l’incidente, la zona è stata assicurata adeguatamente per evitare e prevenire ulteriori incidenti. L'esponente popolare democratico chiede altresì cosa intende fare l'Esecutivo per assicurare maggiormente il tratto di strada che decorre lungo l’argine del lago e come intende procedere e se intende procedere con un censimento delle zone di transito viabili e pedonali pericolose, allo scopo di mettere in sicurezza conducenti e pedoni.

