Reka demolisce e poi ricostruisce

di Loris Trotti

Sarà un’operazione edilizia non da poco, quella che la Cassa svizzera di viaggio Reka intende realizzare a Viganello. Il villaggio Reka che dal 1964 campeggia in via Albonago, infatti, verrà spianato e sostituito da un nuovo complesso di vacanze per i fedeli di Reka. Il progetto, firmato dallo studio ltten+Brechbuhl SA di Lugano-Paradiso , costerà 33,2 milioni di franchi, e prevede (tra la fine del 2017 e la fine del 2019) la costruzione di 7 stabili che ospiteranno un totale di 47 appartamenti. Il tutto corredato da una coppia di piscine nuove di pacca e da un’area di svago dedicata ai bambini. Un mese fa Reka aveva annunciato ai media l’intenzione di voler investire nel villaggio di Albonago, e settimana scorsa è arrivata puntuale la relativa domanda di costruzione inoltrata al Municipio di Lugano.

Il villaggio del 1964 è invecchiato

Nonostante il villaggio di Albonago sia uno dei più redditizi della Reka, lo stato della struttura è ormai superato dai tempi. Il passare degli anni ha reso necessaria un’opera di rimodernamento completa, in grado di rispondere pienamente agli standard richiesti da Reka. Il terreno, che si sviluppa lungo un dislivello di 150 metri, presenta «oggi – scrive la stessa Reka nella domanda di costruzione – infrastrutture molto carenti, e risulta diviso da diverse strade comunali, sia carrabili che pedonali. Tutta l’area è caratterizzata da una morfologia molto complessa, che vede spesso la presenza di pendenze impegnative e poco agibili». Ecco perché Reka ha deciso di optare per una ristrutturazione totale, mediante l’allestimento di un progetto che porterà delle ricadute economiche anche sulle aree circostanti.

Quello nuovo sarà impeccabile

Il futuro villaggio sarà costruito all’interno di un’area più compatta, sfruttando così la porzione di terreno dove il dislivello è minore l’accessibilità risulta maggiore. «L’area su cui sorgerà – ha comunicato Reka – è determinata dalla via Albonago a ovest e a est da via del Bosco; nel lotto inferiore si concentreranno gli edifici che ospitano gli appartamenti per famiglie, mentre nella parte superiore si troveranno tutti gli spazi pubblici del villaggio, ovvero la sala multifunzionale, le aree di svago, grandi terrazze panoramiche e la piscina», anch’esse con vista lago. Anzi, specifica Reka, «la posizione in cui si trova la piscina è quella che gode della vista migliore, questo per offrire a tutti gli utenti indistintamente, di poter godere e apprezzare la visuale. Nella fase di progettazione è stata data grande importanza alla ricerca di un’identità forte per il villaggio, in grado di dialogare con il nucleo storico esistente e con la realtà circostante». Il villaggio, andando più nel dettaglio, è costituito da sei edifici compatti, che ospitano da un minimo di 4 a un massimo di 7 appartamenti ciascuno. Poco distante ci sarà poi un edificio più capiente, costituito da due volumi di due piani comprendenti 8 appartamenti, sala giochi, sala per bambini, sala multiuso, cucina e locali di servizio. All’esterno, come detto, due piscine (una principale e una per bambini), parco giochi e autorimessa da 42 posti auto coperti, più 18 posti auto esterni (attualmente la disponibilità è limitata ai soli 18 parcheggi esterni).

Via l’amianto, arriva il verde

Tutti gli edifici nuovi, che sono fortemente relazionati tra loro e con l’area verde circostante, saranno realizzati in un’ottica di sostenibilità e nel rispetto dell’ecologia. Si utilizzeranno materiali riciclati ed eco-compatibili, e verranno installati sistemi di generazione di energia tramite fonti rinnovabili (come pannelli fotovoltaici, pannelli termici solari e pompe di calore). Per quel che concerne il villaggio attuale, alcune verifiche effettuate sui materiali esistenti hanno riscontrato la presenza di amianto, che verrà rimosso e smaltito da ditte specializzate. Il tetto di uno stabile ospiterà un giardino pensile mentre sul tetto di un altro edificio è prevista vegetazione xerofila, cioè vegetali adatti a vivere in ambienti caratterizzati da lunghi periodi di siccità o da clima arido o desertico, come i cactus, ad esempio. Tutta l’area del villaggio sarà poi abbellita da un’ampia varietà di piante e da vialetti contornati da molte specie di siepi.