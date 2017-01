Resega, "Senza P&R dove andranno le auto?"

Prossimamente il posteggio Park & Ride sito nei pressi della Resega a Lugano dovrebbe chiudere. La convenzione siglata coi privati per l’utilizzo del sedime è infatti scaduta, e è prevista la posta di barriere per introdurre il pagamento in un posteggio sin ora libero. Una situazione che preoccupa il PLR cittadino, che ha quindi deciso di rivolgersi al Municipio per ottenere alcuni chiarimenti.

“In questo periodo si parla molto di mobilità, di PVP, di traffico, di tassa di collegamento, di mobilità lenta, di mezzi di trasporto pubblico e quindi anche di posteggi e di Park & Ride – esordiscono i liberali-radicali - Scopo principe è quello di regolare il traffico, decongestionando la rete stradale cittadina, incentivando il trasporto pubblico, la mobilità lenta, senza tuttavia penalizzare il raggiungimento e la fruibilità del Centro Città”.

Da qui, la preoccupazione del PLR circa la chiusura del posteggio: “Siamo venuti a conoscenza del fatto che, a breve, venendo verosimilmente a scadere la convenzione con i privati per l'utilizzo del sedime in zona Resega, all'uscita della galleria Vedeggio-Cassarate, sarà chiuso l'attuale Park & Ride e saranno contestualmente installate barriere per stalli a pagamento nei posteggi, attualmente liberi, sul sedime tra lo stadio e il cimitero e chiuso ad ogni tipo di stallo il sedime sterrato in zona Gerra”.

“In considerazione del fatto che non risultano essere state implementate o proposte misure diverse, volte alla diminuzione o al dirottamento dei veicoli giornalieri, che sostano nell'attuale Park & Ride – continua l’interrogazione – non è dato comprendere quale sarà il destino di tali veicoli e quale sarà l'impatto sulla situazione di sosta giornaliera per chi intende lasciare la propria vettura all'entrata Nord della Città e quindi raggiungere il posto di lavoro o il centro Città con i mezzi pubblici”.

Ecco quindi formulati alcuni quesiti a proposito della destinazione futura del Park & Ride della Resega:

Corrisponde al vero che l'attuale P&R in zona Resega è prossimo ad un'imminente chiusura? Quali sono le ragioni?

Come mai non è stata rinnovata o stipulata una nuova convenzione con i privati per il prosieguo della collaborazione per il suddetto P&R?

Come mai il Municipio ha ritenuto di dover rendere a pagamento gli stalli attualmente disponibili gratuitamente nel comparto tra lo stadio è il cimitero?

Come mai è stato deciso di escludere qualsiasi tipo di stallo dal sedime sterrato in zona Gerra?

Come prevede di risolvere il Municipio l'assenza di posteggi sufficienti per i veicoli attualmente in entrata a Lugano-Nord?

Quali misure intende implementare il Municipio in occasione di eventi sportivi di richiamo alla Resega o a Cornaredo, che richiedano inoltre la messa in opera di importanti dispositivi di sicurezza, o ancora in caso di funerali con grande partecipazione?

L’interrogazione è firmata da Karin Valenzano Rossi, capogruppo PLR in CC. Mario Antonini, vice-capogruppo PLR in CC e Giovanna Viscardi, consigliere comunale (Presidente Sezione PLR Lugano).

(Red)