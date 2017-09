Ri-arrestato in Tribunale

La procuratrice Marisa Alfier ha disposto il fermo di uno degli imputati durante un processo per traffico di droga alle Assise criminali di Lugano.

Sedeva al banco degli imputati con altre tre persone accusato di traffico di stupefacienti. Ma questa mattina alle Assise criminali di Lugano c'è stato il colpo di scena.

Su ordine della procuratrice Marisa Alfier, uno dei quattro, un 37enne italiano, è stato arrestato. Alfier, accompagnata da due agenti, è piombata in aula e ha portato via l'uomo in manette. A renderlo noto alcuni quotidiani online.

Il giudice Marco Villa ha continuato il processo con i restanti tre imputati. Il 37enne verrà invece processato in un altro momento, con le nuove accuse, oltre a quelle che già gravano su di lui.

(Red)