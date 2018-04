Riavviare la Funicolare degli Angioli?

Creata nel 1910, in funzione dal 1913 per collegare il lungolago con i grandi alberghi, viene messa fuori servizio nel 1987.

Dopo che la sua idea di un’installazione temporanea sulla scalinata degli Angioli non sembra aver fatto breccia in Municipio, il consigliere comunale Giovanni Albertini (PPD), in un’interrogazione, ha affermato apertamente che l’Esecutivo di Lugano avrebbe praticamente pronto un progetto di riqualificazione dell’attigua funicolare, ferma ormai da diversi decenni, benché sia un bene culturale di un certo rilievo. Albertini, nel suo atto consiliare, ha sostenuto che quanto starebbe pensando il Municipio avrebbe «delle tempistiche che dureranno sicuramente ancora anni». Stando a nostre informazioni, esisterebbero piuttosto alcune proposte di cui il Municipio di Lugano discuterà nelle prossime settimane, di cui una prevederebbe solamente un recupero “da ferma” della cabina, per renderla visitabile, mentre un’altra prevedrebbe addirittura il ripristino del collegamento vero e proprio, con una spesa di diversi milioni di franchi, fatto che lascia supporre che nell’Esecutivo non sarà facile trovare il consenso per una spesa che, a prima vista, potrebbe sembrare anche poco utile.

(GPA)