Ricaricare l'auto è diventato un problema

di Giacomo Paolantonio

Non è passato inosservato a Lugano, con l’inizio dei lavori di riqualificazione dell’area semipedonale, il fatto che due punti di ricarica (con una colonnina ciascuno) per le auto elettriche siano stati disattivati (di fronte agli uffici delle AIL e la sede centrale UBS). Inoltre è una lamentela ricorrente il fatto che certi proprietari dei veicoli approfittino degli stalli ben oltre il periodo di ricarica, per non dover pagare il posteggio normale altrove.

La questione a Palazzo Civico è nota e il municipale Angelo Jelmini, interpellato dal Giornale del Popolo, ha spiegato che «d’intesa con Enertì, la società che gestisce questi impianti, saranno sostitute le colonnine di ricarica in tutti i punti rimanenti (eccetto che in via Ciani), che avranno un nuovo sistema di tariffazione, applicato alle colonnine della rete emotì». Dunque ha sostenuto il capodicastero sviluppo territoriale, «l’aggiornamento previsto da emotì dovrebbe terminare questo malvezzo di lasciare stazionati i veicoli oltre il tempo di ricarica e ciò dovrebbe sopperire alla mancanza dei punti soppressi». Quanto al futuro, «il Municipio sta valutando l’aumento dei punti di ricarica, una volta completato l’aggiornamento delle stazioni», ha concluso Jelmini.

La sostituzione delle apparecchiature esistenti dovrebbe avere tempi rapidi, dato che c’è il nulla osta del Comune in favore della società, che raggruppa le maggiori dieci aziende di distribuzione elettriche attive in Ticino. Da Enertì, per bocca del suo rappresentante Franco Bullo, è stato spiegato che alcune delle apparecchiature attuali dislocate in tutto il Cantone risalgono al lontano 1995, epoca in cui evidentemente la tecnologia di ricarica delle auto elettriche era ben meno performante e non era ancora possibile connettersi a internet facilmente.