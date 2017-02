Richiesti sette anni per il pedofilo

Il 46enne, reo-confesso, ha abusato di sette baby-prostitute, reati sarebbero stati commessi tra il 2010 e il 2016. Attesa per domani la sentenza.

La procuratrice pubblica Chiara Borelli ha formulato la richiesta di pena per il 46enne ticinese accusato di avere abusato di sette minorenni nelle Filippine. A carico dell'uomo, a giudizio alle Assise criminali di Lugano, sono stati richiesti sette anni di carcere. "Atti ignobili" secondo il magistrato, per un caso inedito riguardante reati sessuali commessi da cittadini svizzeri all'estero. L'inchiesta non ha permesso dei sopralluoghi nel Paese asiatico e si è quindi basata solo sulle confessioni dell'imputato, "affetto da gravi disturbi della personalità" secondo la sua legale. Nella giornata di domani è prevista la sentenza.