Rinnovo in vista allo Skate Park

Un restyling dell’area street e il cambio della gestione dello shop interno sono le novità dello Skate Park di Lugano. Situato all’interno del Centro sportivo di Cornaredo, e molto frequentato, è stato voluto e progettato, a partire dal settembre 2001, grazie alla collaborazione tra gli skater locali e la Divisione sport. È dotato di un’area bowl da 542 mq (proiezione orizzontale) di cemento totali, composta da 2 minirampe a spina con un’estensione a fungo alta, una hip, 2 bowl medie e una bowl verticale e un’area street con muretti, panchine, scale e rampe.

Proprio quest’area è destinata, dopo appena sei anni dalla sua inaugurazione, a subire un lavoro importante di manutenzione poiché alcune parti hanno ceduto e occorre modificare gli inviti e la rampa. Lo stesso Comune di recente ha approvato un credito per la realizzazione della miglioria.

All’interno dello skatepark è presente anche uno shop dedicato al mondo dello skate. Sino a qualche mese fa la gestione di questo esercizio era affidata a Yari Copt, da sempre il riferimento principale per tutti gli “skaters” luganesi che frequentano le bowls e la nuova area street. Sin dal 2013, Yari ha gestito il negozio con grande soddisfazione degli avventori, con la sua assenza qualcosa è cambiato, come ci hanno confermato alcuni giovani assidui frequentatori della struttura: «Il posto è sempre bello, ma l’assenza di Yari si fa sentire, era un punto di riferimento per molti di noi».

(MIRA)