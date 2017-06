Riprendono i lavori alla stazione di Lugano

di Francesco Mirabella

Prenderanno il via oggi, sino al 26 agosto, i lavori di pavimentazione e arredamento del piazzale della stazione di Lugano, ribattezzata “Terrazza sul Ticino”. Proprio il rivestimento del piazzale rappresenta una tappa ulteriore al progetto di ammodernamento dell’importante snodo cittadino. La posa del porfido rosa, una roccia vulcanica effusiva formata da una pasta vetrosa o macrocristallina di fondo, era prevista per quest’estate e, in linea con questa tempistica, da oggi inizieranno i lavori. Nessun veicolo vi potrà circolare, ad eccezione di quelli del cantiere, mentre non vi sarà per contro alcuna restrizione per la circolazione pedonale.

Cambiano le fermate dei bus

A spostarsi saranno le fermate dei bus: la linea 2, che collega Castagnola e Paradiso, non avrà più le fermate in stazione che verranno soppresse per entrambe le direzioni e saranno spostate a Bellavista (in direzione Paradiso verrà creata nuovamente la fermata all’inizio della corsia d’accesso al Park and Rail FFS). La linea 4, che collega il centro Città con Canobbio, avrà le fermate spostate in stazione nord, lato binari in direzione Lugano centro, lato via Maraini in direzione Canobbio. Per la linea 6 (stazione, università e Cornaredo), la fermata verrà ubicata alla stazione nord, lato binari. Per ciò che concerne l’Autopostale le linee 431 (Lugano, Grancia, Morcote e Bissone), 433 (Lugano, Grancia, Barbengo, Montagnola e Agnuzzo) e 434 (Lugano, Paradiso e Carona) avranno le fermate per entrambe le direzioni spostate a Bellavista. Per facilitare la comprensione dei cambiamenti verrà posta una segnaletica adeguata.