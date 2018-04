Riscaldamento "à la carte" per il Nuovo Quartiere

A Cornaredo non ci sarà un centrale, bensì un sistema gestito dal cliente. Il costo è stimato in 34 milioni di franchi. Gli altri investimenti potranno avvenire in modo graduale.

di Gabriele Botti

Immaginate di possedere una casa di un milione di metri quadri e di doverla riscaldare oppure, nei giorni di afa, di doverla rinfrescare. Come fareste? Che tipo di impianto scegliereste? Sarebbe senza dubbio un bel rompicapo, che implicherebbe lunghe notti insonni e infinite riflessioni pratiche ed economiche.

Riflessioni che si è posto anche chi deve capire come riscaldare il Nuovo Quartiere Cornaredo, la casa, appunto, di un milione di metri quadri divisi tra Lugano, Porza e Canobbio. Se ne parla da una decina d’anni, ma nel vivo del tema si è entrati nel 2012, quando si è partiti dall’ipotesi classica: il teleriscaldamento e la costruzione di una centrale, così come capita per gli impianti di cabotaggio inferiore, quelli, per intenderci, che sono sorti qua e là in alcuni Comuni.

Le proporzioni sono chiaramente altre: a Cornaredo si tratterà di allacciare centinaia, migliaia di abitazioni, appartamenti, uffici e altro: un impegno enorme, diremo spettacolare. Non a caso, proprio nel 2012 il teleriscaldamento è stato definito dall’Agenzia NQC, cui de facto compete la gestione dello specifico dossier, “uno dei progetti cruciali per uno sviluppo sostenibile del Nuovo Quartiere”, per essere subito inserito nel programma di realizzazione degli investimenti del PR-NQC. Successivamente, nel corso del 2013, l’Agenzia NQC ha avviato i primi contatti con le Aziende industriali luganesi, promotorici del progetto: è stata la SA ad approfondire lo studio valutandone in una prima fase la fattibilità tecnico-economica (febbraio 2014). Questo ha permesso inoltre di definire la competitività del progetto rispetto ad altri vettori energetici.