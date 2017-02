s

l compromesso per le nomine nel Centro culturale non è bastato a ottenere il ritiro di uno dei ricorsi pendenti. Il sindaco Borradori: «Deciderà il Governo»

di Giacomo Paolantonio

Eravamo stati troppo ottimisti. Il LAC non è uscito per niente dal cul-de-sac. Infatti si arricchisce di un’altra puntata lo psicodramma delle nomine nell’ente autonomo chiamato a gestire il nuovo Centro culturale di Lugano. L’accordo politico che era stato raggiunto dopo il primo voto infausto in Consiglio comunale non potrà essere concretizzato, perlomeno non senza che vengano evasi i due ricorsi presentati proprio su quanto accaduto col primo tentativo andato a vuoto da parte del Legislativo. Se quello di area PLR sarebbe caduto, giacché il compromesso comprendeva la nomina dell’ex vicesindaco Giovanna Masoni Brenni, l’altro, quello dell’ex consigliere comunale leghista Patrick Pizzagalli e dell’avvocato di area PPD Ares Bernasconi, non sarà ritirato.

«Ci armeremo di pazienza»

«A questo punto non possiamo fare altro che armarci di pazienza e attendere che decida il Consiglio di Stato e, se la vertenza andrà avanti, i tribunali», ha commentato il sindaco, Marco Borradori. «Al di là del fatto che quel ricorso potesse avere o meno un effetto sospensivo - ha continuato il sindaco - il presidente del CC Michel Tricarico ha chiarito che non rimetterà le nomine all’ordine del giorno finché non saranno ritirati entrambi. Una prudenza che condivido, visto che comunque le opposizioni hanno un effetto devolutivo, cioè conferiscono al Consiglio di Stato il potere di decidere al posto di un altro ente».

Un bel papocchio, si può affermare, anche se, ha concluso Borradori, «l’importante ora sarà mantenere vivo il contatto con i due candidati super partes proposti dal Municipio, Hans Koch e Salvatore Carrubba, ai quali comunque avevamo anticipato che ci sarebbero potuti essere degli intoppi, che in effetti si sono verificati». Per la cronaca, il compromesso che era stato raggiunto, senza il sostegno dei socialisti, comprendeva anche il recupero dei tre candidati già bocciati dal Consiglio comunale, ovvero la socialista Patrizia Pesenti (ma in quota Lega), Giovanna Masoni per il PLR, Roberto Grassi per il PPD, oltre a Diego Cassina per l’UDC. Per statuto, comunque si concluda la vicenda, completeranno il nuovo organo decisionale del LAC i municipali Roberto Badaracco, Michele Foletti e il direttore della divisione cultura Lorenzo Sganzini.