Sbaglia la manovra e finisce in una scarpata

(LE FOTO) È successo in via Antonio Riva a Lugano, dove nel posteggio di una palazzina la conducente, rimasta illesta, ha perso il controllo del veicolo finendo contro lo stabile.

Curioso incidente quello accaduto venerdì mattina, attorno alle ore 7.45, in via Antonio Riva a Lugano, nel posteggio di una palazzina. Una donna, alla guida di una VW immatricolata in Ticino, durante una manovra, per motivi da stabilire, ha perso il controllo dell’auto che è terminata in una scarpata, finendo contro lo stabile. Fortunatamente la conducente è uscita illesa dal sinistro. Sul posto il carroatrezzi SCSS per il recupero del veicolo.

(Red)