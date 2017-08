Sbaglia manovra e finisce in giardino

Incidente stamane in Via al Dyoro a Melide. Una donna con una Suzuki ha abbattuto la rete di un cortile. Non dovrebbe aver riportato ferite gravi.

Stamattina, attorno alle 11, in via al Doyro a Melide è avvenuto un incidente che ha visto coinvolto una donna alla guida di una Suzuki immatricolata in Ticino. Stando alle prime informazioni raccolte la sventurata avrebbe sbagliato manovra finendo contro la rete metallica di recinzione, abbattendola e finendo nella sottostante scarpata per poi fermarsi contro lo stabile delle scuole. La donna, subito soccorsa dai passanti, è stata presa in cura dal personale della Croce Verde di Lugano che in seguito l’ha trasportata al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Le sue condizioni non dovrebbero destare alcuna preoccupazione. Sul posto anche la Polizia per il rilievi del caso.