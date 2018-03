Sbaglia manovra e finisce in una scarpata

Questo pomeriggio, attorno alle 15, in via Campora a Salorino è avvenuto un incidente della circolazione che ha visto coinvolto un anziano.

Stando alle informazioni raccolte da Rescue Media, lo sventurato, alla guida di una Renault immatricolata in Ticino, probabilmente durante una retromarcia, ha sbagliato manovra ed è finito in una scarpata, contro una siepe.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del SAM e i pompieri di Mendrisio che hanno messo in sicurezza il veicolo prima di estrarre il conducente, in seguito ospedalizzato per accertamenti. Le sue condizioni non dovrebbero destare particolari preoccupazioni. Sul posto anche la Polizia cantonale per i rilievi del caso e la Comunale per il disciplinamento del traffico, rimasto perturbato per circa un'ora.

(Red)