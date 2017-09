Sbaglia manovra e finisce in un'aiuola

Lunedì mattina, attorno alle ore 7 in via Resiga a Magliaso è avvenuto un incidente della circolazione risoltosi con soli danni materiali. Stando alle informazioni raccolte da Rescue Media, il conducente di una Honda immatricolata in Italia, durante una manovra, è uscito di strada terminando in un'aiuola a lato.

Sul posto il carroattrezzi della SCSS per il recupero del veicolo.

(Red)