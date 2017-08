Sbaglia manovra e vola nel piazzale sottostante

(LE FOTO) È successo verso le 9 in Via Marco da Carona a Campione d'Italia a un'anziana che voleva uscire da un parcheggio. Lei e il marito sono rimasti feriti.

Curioso incidente della circolazione quest'oggi, verso le 9, in via Marco da Carona a Campione d’Italia. Stando alle informazioni raccolte da Rescue Media, una donna anziana stava lasciando il posteggio privato di un’abitazione a bordo di un’Audi immatricolata in Ticino unitamente al marito quando, per motivi da stabilire, invece di innestare la retromarcia è andata in avanti, abbattendo la ringhiera di protezione e volando nel sottostante giardino. Dopo un salto di circa tre metri, la vettura è terminata rovesciata sul tetto.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano (un’ambulanza, automedica e veicolo comando) e del SAM (un’ambulanza) oltre ai pompieri di Lugano.

I due sventurati sono stati estratti dal veicolo e presi in consegna dal personale sanitario che dopo le prime cure li ha trasportati al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Le loro condizioni non sono note, ma le ferite riportate non dovrebbero essere particolarmente gravi. Sul posto la polizia Locale che ha provveduto a chiudere il tratto di strada interessato dal sinistro.

(Red)