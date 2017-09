Sbanda e viene sbalzato fuori dall'auto

Un incidente della circolazione è avvenuto questa mattina, attorno alle 07:00, sull’autostrada A2, in direzione sud, all’altezza di Rivera.

Stando alle informazioni raccolte da Rescue Media, il conducente di una Smart, che circolava in direzione di Lugano, per motivi da stabilire ha perso il controllo del veicolo che ha iniziato a sbandare. Dopo essere finito sul terrapieno a lato della strada il veicolo si è capottato e il conducente è stato sbalzato dallo stesso. L’auto in seguito ha terminato la sua corsa in corsia di sorpasso, rivolta in contromano.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano che hanno prestato le prime cure allo sventurato, che avrebbe riportato ferite di media gravità. Il traffico in direzione sud è rimasto perturbato a causa della chiusura di una corsia. L’entrata di Rivera, verso sud, è stata temporaneamente chiusa. Sul posto la Polizia Cantonale per i rilievi del caso.

(Red)