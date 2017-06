Scontro auto-moto a Bioggio, centauro ferito

Sfoglia la gallery

Un incidente della circolazione è avvenuto questo pomeriggio, attorno alle 14:15, sulla strada cantonale a Bioggio, all’altezza dell’intersezione della zona industriale.

Stando alle prime informazioni raccolte da Rescue Media, il conducente di un fuoristrada Opel immatricolato in Ticino, che circolava in direzione di Agno, è entrato in collisione con una moto. Ad avere la peggio il centauro che è caduto a terra.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano che hanno prestato le prime cure al ferito, in seguito trasportato al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Sul posto anche la Polizia Cantonale per gli accertamenti del caso e quella Comunale per il disciplinamento del traffico.

(Red)