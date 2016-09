Scontro auto-moto, grave il centauro

L'incidente è avvenuto martedì pomeriggio sulla strada Cantonale. Un'auto che saliva verso Sonvico è entrata in collisione con una moto che circolava in senso opposto.

Un incidente della circolazione è avvenuto martedì pomeriggio, attorno alle ore 16:45, sulla strada Cantonale a Cadro.

Stando alle prime informazioni una Nissan che saliva verso Sonvico, per motivi da stabilire, è entrata in collisione con una moto che circolava in senso opposto.

Il centuaro, un giovane, è stato sbalzato a terra ferendosi in modo serio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano con un’ambulanza, un’automedica ed il veicolo comando.

Dopo le prime cure il ferito è stato trasportato al pronto soccorso. Sul posto anche la Polizia Cantonale per i rilievi del caso e la Comunale per il disciplinamento del traffico.

(Red)