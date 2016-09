Scontro auto-scooter, centauro all'ospedale

(LE FOTO) Il mezzo a due ruote ha tamponato la vettura che lo precedeva in Via Balestra, che ha frenato improvvisamente. Ferite serie per il motociclista.

Avrebbe riportato ferite serie, ma apparentemente non tali da metterne in pericolo la vita, lo scooterista rimasto ferito in un incidente della circolazione avvenuto oggi pomeriggio, verso le 14:00, in via Serafino Balestra a Lugano, all’altezza del istituto Elvetico.

Stando alle prime informazioni raccolte da Rescue Media, il centauro ha tamponato un’auto che lo precedeva e che ha frenato improvvisamente. È poi caduto a terra lateralmente ed è stato urtato da un secondo veicolo.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde Lugano con un’ambulanza, un’automedica ed il veicolo comando. Dopo le prime cure il ferito è stato trasportato al pronto soccorso del Ospedale Civico di Lugano. Sul posto la Polizia Cantonale per i rilievi del caso e la Comunale per il disciplinamento del traffico.

(Red)