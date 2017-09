Scontro auto-scooter, grave il centauro

Incidente della circolazione oggi poco dopo le 9 ad Agno. Un 51enne scooterista svizzero domiciliato nel Luganese circolava in via Lugano in direzione di Ponte Tresa. Parimenti, in senso opposto, circolava una 24enne automobilista italiana della provincia di Varese. Per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, i due veicoli si sono scontrati frontalmente in via Lugano ad Agno, all’altezza dell’aeroporto.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano che dopo aver prestato le prime cure al centauro e all'automobilista li hanno trasportati in ambulanza all'ospedale. Stando ad una prima valutazione medica, il 51enne ha riportato gravi ferite tali da metterne in pericolo la vita, mentre la 24enne delle contusioni.

Eventuali testimoni dell'incidente sono pregati di contattare la Polizia cantonale allo 0848 25 55 55.

(Red)