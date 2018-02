Scontro frontale ad Agno

Un grave incidente della circolazione è avvenuto sabato poco dopo la mezzanotte, ad Agno, sulla strada Cantonale che conduce a Magliaso, in zona Vallone. Stando alle prime informazioni raccolte da RescueMedia una Toyota immatricolata in Ticino circolava in direzione di Ponte Tresa quando, nell'affrontare una semi curva piegante a destra è entrata in collisione frontale con una moto che circolava in senso opposto.

A causa del violente urto il centauro è stato sbalzato a terra mentre auto e moto hanno divelto la barriera metallica di protezione, terminando in prossimità dei binari della linea FLP. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano che hanno prestato le prime cure al motociclista, rimasto ferito in modo grave. Ferite più leggere anche per il conducente dell'auto.

Per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto è stato richiesto l'intervento del Servizio Incidenti della Polizia Cantonale mentre per la pulizia del campo stradale sono intervenuti i Pompieri di Melide (che coprivano dalla caserma di via Trevano il territorio dei colleghi di Lugano impegnati nella cena annuale del corpo). La strada Cantonale tra Agno e Magliaso è rimasta chiusa del alcune ore.

(Red)