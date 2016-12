Scontro frontale a Breganzona

Due auto si sono scontrate frontalmente questa mattina sulla Crespera di Breganzona. Nell'incidente sono rimasti feriti i conducenti dei due veicoli, una donna alla guida di una Nissan immatricolata in Ticino e una donna che viaggiava a bordo di una Hyndai immatricolata anch'essa nel nostro Cantone.

Stando alle prime informazioni, la conducente della Nissan, che percorreva la strada verso Breganzona, probabilmente abbagliata dal sole, ha invaso la corsia di contromano, dove scendava regolamente la Hyundai, la cui conducente non è riuscita a evitare l’impatto.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano che hanno prestato le prime cure alle due protagoniste, in seguito trasportate al pronto soccorso per accertamenti. Le loro condizioni non dovrebbero destare particolari preoccupazioni. Sul posto la Polizia per gli accertamenti del caso.

(Red)