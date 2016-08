Scontro frontale a Coglio, grave un 75enne

Incidente della circolazione oggi pomeriggio, poco prima delle 14, a Coglio, in Vallemaggia. Protagonista un automobilista 75enne domiciliato in Valle.

L'uomo stava circolava sulla strada cantonale in direzione di Cevio quando, per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, ha perso il controllo del suo mezzo andando ad invadere la corsia di contromano per poi scontrarsi contro un furgone. Successivamente, in fase di sbandata, ha urtato altri due veicoli.

Sul posto sono intervenuti i pompieri di Maggia (con 3 veicoli e 5 militi) e i soccorritori del Salva e della Rega.

Il 75enne, che è stato trasportato in elicottero all'ospedale, ha riportato serie ferite mentre il conducente del furgone leggere ferite. La strada è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso, di ripristino della carreggiata e i rilievi del caso, e lo rimarrà almeno fino alle 16.30.

(Red)