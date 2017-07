Scontro sulla Cantonale a Manno

(LE FOTO) Uno scooter è entrato in collisione con un furgone e il centauro è stato trasportato al pronto soccorso. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.

Un incidente della circolazione è avvenuto oggi pomeriggio, verso le 14:40, in via Vedeggio a Manno. Stando alle prime informazioni raccolte da Rescue Media, uno scooter immatricolato in Italia è entrato in collisione con un furgone targato Ticino.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano che ha prestato le prime cure al centauro, rimasto ferito nel sinistro. In seguito lo sventurato è stato trasportato al pronto soccorso, ma le sue condizioni non dovrebbero destare particolari preoccupazioni. Sul posto anche la Polizia per gli accertamenti del caso.

(Red)