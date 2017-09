Scontro tra due auto a Massagno

Lunedì mattina, attorno alle ore 9.40, a Massagno all'incrocio della Cappella a due mani, è avvenuto un incidente della circolazione che ha visto coinvolte due autovetture.

Stando alle prime informazioni fornite da RescueMedia, la conducente di una Ford, immatricolata oltre Gottardo, che circolava in direzione di Savosa, per motivi da stabilire, è entrata in collisione con una VW immatricolata in Ticino. La conducente di quest'ultima non è riuscita ad evitare l'impatto ed è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano con un'ambulanza, un'automedica ed il veicolo comando. Le condizioni della donna non dovrebbero destare particolari preoccupazioni. La Polizia Cantonale ha effettuato i rilievi del caso mentre la Polizia Ceresio Nord ha disciplinato il traffico.

(Red)