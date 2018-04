Scontro tra un'auto e una moto a Paradiso

Un incidente della circolazione è avvenuto questa sera verso le 18.45 in via alla Squancia a Paradiso. Lo scontro ha visto coinvolte una Mercedes e una moto, entrambe immatricolate in Ticino. Stando alle prime informazioni raccolte da Rescue Media, la monovolume è uscita da una strada laterale e si è immesso sulla strada principale in direzione di Noranco. In quel momento, diretta verso Paradiso, sopraggiungeva la moto il cui conducente non è riuscito ad evitare l'impatto con l'auto, cadendo in seguito a terra. La moto è finita sotto il veicolo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia cantonale e della Comunale per i rilievi del caso ed il disciplinamento del traffico.

(Red/Rescue Media)